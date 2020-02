Drevi v Boljuncu shod za mir

Po včerajšnji nočni akciji aktivistov skrajno desnega gibanja CasaPound bodo danes v Boljuncu ob 18.30 v gledališču priredili protifašistično srečanje Za mir, spoštovanje in sožitje, na katerem bodo nastopili župan, predstavnik VZPI, pihalni orkester Breg in na katerega so vabljeni vsi, predvsem mladi.

V Boljuncu so neofašisti enak transparent kot na Opčinah in v Miljah zalepili na občinsko gledališče Franceta Prešerna. Odstranili so ga policisti in karabinjerji, še preden si je prizorišče ogledal dolinski župan Sandy Klun, ki ne izključuje, da je desničarje zmotil njegov lanski govor v Rižarni ali pa zastava z rdečo zvezdo na občini, ki je bila predmet polemike. Klun bo obiskal karabinjerje, že včeraj pa so na sestanku z raznimi organizacijami sklenili, da bodo danes v gledališču priredili protifašistično srečanje.