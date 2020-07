Gasilci so davi večkrat posredovali zaradi posledic močne nočne burje, ki je v Tržaškem zalivu dosegla hitrost okrog 100 km/h. Burja je lomila veje in podrla tudi nekaj dreves. Posebej gre omeniti intervencijo v Ul. Rigutti, kjer je okrog 7. ure drevo padlo na električno napeljavo. Gasilci so zavarovali območje in odstranili drevo. Na kraju so bili tudi lokalni policisti in osebje družbe AcegasApsAmga.