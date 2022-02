Drogo razpečeval na domu

Karabinjerji so v petek, 28. januarja, v večernih urah aretirali 36-letnega Tržačana P.A. zaradi posesti z namenom razpečevanja mamil. Med hišno preiskavo na njegovem domu v Ul. Battera so zasegli več kot 420 gramov marihuane, 17 gramov hašiša, tehtnice ter razne pripomočke za pripravo odmerkov. Našli so tudi 500 evrov gotovine, za katere sumijo, da gre za izkupiček nezakonitega posla.

Dogajanje ob njegovem stanovanju so karabinjerji opazovali ves dan. Ugotovili so, da ga je obiskalo več ljudi in da so pri njem kupovali mamila. Moškega so aretirali, trenutno je v hišnem priporu.