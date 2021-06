Drogo razpečevali v Ljudskem vrtu

Lokalni policisti v civilu so v Ljudskem vrtu odkrili novo središče razpečevanja mamil med mladoletniki. V zakotnem predelu parka so opazili skupino mladih, pri čemer se je en mladostnik oddaljil in odšel v neko stanovanjsko stavbo v bližini, od koder se je nato vrnil z zavitkom, ki ga je izročil vrstniku.

Lokalni policisti so tedaj posredovali in ugotovili, da sta si najstnika, oba mladoletna, izmenjala nekaj več kot 25 gramov marihuane. Pospremili so ju v kasarno v Ul. Revoltella, kjer so ju ovadili zaradi razpečevanja mamil oz. posesti z namenom razpečevanja.

Policisti so nato obiskali stanovanje, kjer si je mladostnik priskrbel drogo. V njem je bil moški, ki je imel pri sebi štiri doze po en gram droge, policisti pa so našli tudi prepovedano orožje t.i. medeninastih členkov. V stanovanju je med drugim skrival več kot 90 zavitkov marihuane, več tehtnic in pripomočkov za pripravo odmerkov. Moškega so aretirali in je na razpolago državnemu tožilcu.