Druga faza potrkala tudi v Boljunec

Druga faza ni čarobni recept za takojšnje okrevanje. Trgovci in mali podjetniki v Boljuncu so vanjo ugriznili z različnimi, mešanimi občutki, vendar vseeno vztrajajo. Življenje na vaški Gorici ni nikoli povsem usahnilo, saj tu domujejo lekarna, pekarna in nekatera druga podjetja, ki niti v času najstrožjih ukrepov za zajezitev širjenja novega koronavirusa niso prenehali delovati.

Ta teden je po postopni sprostitvi razmer še dodatno završalo po svobodi, kot v zlatih starih časih je lepo število avtomobilov zapolnilo skoraj vsa parkirna mesta na glavnem boljunškem trgu. Če ne bi vsi nosili zaščitnih mask, bi lahko za hip skoraj odmislili, da nas pesti pandemija. Težav ne manjka, izgube so bile v različnih gospodarskih panogah vsestranske, prilagajanje na nove varnostne in zaščitne ukrepe terja nezanemarljiv zalogaj dela in denarja. Vseeno pa prevladuje upanje v boljše čase, kot dokazuje optimizem Magde Švara, ki je cvetličarno Magdi ob vaški cerkvi sicer lahko ponovno odprla še pred koncem aprila. »Trgovina je bila zaprta nekaj več kot mesec dni. Se nočem pa preveč pritoževati, ker sem ob 25. aprilu, dnevu osvoboditve prodala lepo število nageljnov. Težave seveda so, nimam pa drugih zaposlenih in je torej iz tega vidika lažje,« je razložila in poudarila, da glede na položaj navodil ne pojmuje za pretirano stroga. Sicer pa je to zanjo tudi obdobje iznajdljivosti.

Pozitivno nastrojen je bil tudi natakar Domenico v baru Rosandra: »V našem malem smo v ponedeljek postregli kar 150 kav. No, običajno jih je bilo več, vendar skušamo videti napol poln kozarec. Domov sem se vrnil zadovoljen.« Nekateri drugi pa so bili bolj črnogledi, za mnenje smo zaprosili še v vaški pekarni, lekarni, podjetju za računalniške storitve AT Consulting in pogrebnem podjetju Alabarda.