Druga faza tudi za zdravstvo

Z začetkom druge faze so se zrahljali omejevalni ukrepi tudi v zdravstvu. V bolnišnici na Katinari, kjer so doslej zagotavljali le nujne zdravniške preglede (U) in preglede vrste B, bodo postopoma ponovno stekli kirurški posegi in pregledi v ambulantah. Pri tem bodo upoštevali vse varnostne in zdravstvene predpise ter zagotavljali varnostno razdaljo med ljudmi. V tej fazi bodo spet sprejemali rezervacije prek urada za rezervacije CUP in na novo načrtovali zamrznjene preglede.

Kot je zapisalo zdravstveno podjetje Asugi v tiskovnem sporočilu, bo vse načrtovano ob upoštevanju potrebe, da se zagotovi razkuženje ambulant in prepreči zbiranje ljudi v čakalnicah. Zaradi tega se bo čakalna doba za preglede, ki so bili načrtovani v marcu, aprilu in maju, podaljšala, število pregledov pa povprečno zmanjšalo. To bo zaznamovalo delo za vse leto. Za manj nujne preglede in storitve bodo podjetju Asugi priskočile na pomoč tudi zasebne zdravstvene strukture na Tržaškem in Goriškem. Za storitve vrste B se bodo lahko ljudje obrnili na telefonsko številko 043422522 ali na številko 040399 - 2194 - 2220 - 2421 (za Tržaško od 8. do 19. ure). Prek te številke bo mogoče tudi rezervirati krvne teste. Za preglede oziroma storitve vrste D in P za zdaj ne bodo sprejemali rezervacij. Zasebne strukture bodo opravile nekatere izvide vrste D, kot npr. na radiološkem ali dermatološkem področju, ki so bili zamrznjeni v marcu in aprilu.

V bolnišnici na Katinari so medtem tudi namestili kontejner, namenjen za predhodno triažo pred diagnostičnimi preiskavami ali predoperacijskimi pregledi. Osebje bo izmerilo telesno temperaturo in dalo na razpolago zaščitno masko (po potrebi) in razkužila, izpolniti bo treba tudi vprašalnik. Spomniti velja, da bo urad za rezervacije CUP v glavni bolnišnici v Trstu odslej odprt od 7. do 19. ure, v bolnišnici na Katinari pa od 7.30 do 13. ure. Zdravstveno podjetje Asugi vabi občane, da se za informacije poslužujejo tudi spletne strani www.asugi.sanita.fvg.it ali zelene številke 800 991170 (od ponedeljka do petka od 8.30 do 13. ure).