Drugačni od Dipiazze, pa tudi od Cosolinija

Spremenimo pravila igre! S tem geslom se je na tržaški politični sceni med vročim odštevanjem dni do občinskih volitev 2021 v petek predstavila nova občanska lista Adesso Trieste. Pozabite na stranko ali gibanje v klasičnem pomenu besede, sami hočejo biti predvsem novodobni politični prostor za grajenje skupne prihodnosti Trsta.

Za simbolni kraj predstavitve so si izbrali Trg Libertà pred tržaško železniško postajo. Ta po eni strani predstavlja kraj, kamor polni upanja prihajajo številni begunci, obenem pa namiguje na tiho, a stalno odhajanje Tržačanov, ki si drugod poiščejo boljše življenjske priložnosti. Tako sta v imenu novonastalega političnega subjekta dejala glasnika Riccardo Laterza in Giulia Massolino. »Trst mora spet postati mesto, kamor se ljudje radi vračajo in nato še kraj, ki ga nočejo zapustiti. Od tu je zaradi neustreznih in nezadovoljivih razmer odšlo 31.000 Tržačanov. Čas je, da ta trend spremenimo. Naši štirje glavni cilji so: ustvariti uravnoteženo gospodarstvo, boriti se proti podnebni krizi, vsem zagotoviti socialno varstvo in promovirati nove oblike sodelovanja vseh občanov,« sta pojasnila. Člani liste Adesso Trieste, ki se same sebe imajo za »prizemljene vizionarje«, ciljajo na inovativen in originalen pristop do politike.

Prvi korak bo tako ustanovitev skupščine občanov, kjer se bo kresala demokracija in bodo skupaj odločali o prihodnosti. Pristopil bo lahko vsak, ki si bo to želel. Čeprav ne skrivajo, da so bližje levo usmerjenemu pogledu na družbo, se ne prepoznajo v nobeni obstoječi stranki. Pokazati hočejo drugačno pot od tiste sedanjega župana Roberta Dipiazze, pa tudi od prejšnje uprave Roberta Cosolinija, je še pripomnil Laterza.