Drugi udarec težkim tovornjakom v devinsko-nabrežinski občini

Potem ko je v februarju zmagala proti pritožbi podjetja Trasporti Pesanti, je Občina Devin - Nabrežina v teh dneh zabeležila nov uspeh na področju preprečevanja vožnje težkih tovornjakov po krajevnih cestah, ki tečejo skozi naselja. Deželno upravno sodišče Furlanije - Julijske krajine je namreč zavrnilo tudi drugo pritožbo, ki jo je v tem primeru proti odločitvi občinske uprave o prepovedi vožnje težkih tovornjakov vložilo podjetje Terminal Service.

Tako je 2. maja sporočila sama devinsko-nabrežinska uprava v tiskovni noti, kjer med drugim piše, da so v 44 strani dolgi sodbi upravni sodniki ocenili nesprejemljivost pritožbe omenjenega podjetja proti odredbama devinsko-nabrežinske županje Daniele Pallotta z dne 21. januarja 2019 in 22. julija 2020. Županja je namreč takrat odredila prepoved vožnje za tovornjake, težke več kot pet ton pri polnem tovoru, po državni cesti št. 14 ter po deželnih cestah št. 55 in TS1, to pa, da se zagotovita varnost cestnega prometa in javna varnost.

Na odločitev upravnega sodišča se je zelo pozitivno odzvala županja Pallotta, ki je v izjavi za javnost dogodek označila kot zmagoslavje, saj so se številne občinske uprave več let prizadevale za rešitev tega vprašanja: promet tovornjakov je namreč povzročal velike tresljaje, ki so bili nevarni tako za cestišče kot za bližnje hiše. Sodba upravnega sodišča potrjuje, da je občinska uprava ravnala pravilno, poleg tega dejansko rešuje isti problem na širšem območju, dejansko v vseh občinah, po katerih teče cesta po Dolu med Štivanom in Gorico, ugotavlja Pallotta.