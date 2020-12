Drugi val veliko hujši od prvega

Padriški dom za starejše občane Livia Ieralla, ki je v lasti tržaške škofije, se je med spomladanskim prvim valom epidemije novega koronavirusa v glavnem izognil okužbam. Drugi, jesensko-zimski val, pa je zanje (in za domove nasploh) mnogo hujši. Epidemiji so na Padričah uspešno kljubovali še najmanj do 6. novembra, ko so bili vsi brisi negativni, nekaj tednov zatem pa se je izkazalo, da si je virus utrl pot tudi v ta dom. Okužb je bilo veliko, nekateri bolniki so umrli. Vodstvu doma v skladu s postopki tesno pomaga zdravstveno podjetje Asugi.

Po besedah direktorja Mattea Sabinija se položaj sicer izboljšuje, obdobje pa je nedvomno težavno in naporno. »Novembra so se najprej okužili nekateri zaposleni, ki niso kazali simptomov, nato so se z virusom nalezli še mnogi oskrbovanci. Imamo 120 zaposlenih za 112 gostov, kot veste pa so večji domovi, kjer je zbranih več ljudi, najbolj izpostavljeni. O številkah nerad govorim, lahko pa povem, da je virus prišel v naš dom in da je prizadel večje število ljudi,« je povedal. Pristavil je, da se je to zgodilo »kljub strogemu spoštovanju predpisov«.

Po izbruhu je podjetje Asugi poslalo na Padriče kadrovske okrepitve in zaščitno opremo, tako kot v mnoge druge domove za starejše občane na Tržaškem. »Položaj se je zdaj nekoliko normaliziral, je pod nadzorom,« je dejal Sabini. Dom Livia Ieralla deluje od leta 1987, ko ga je ustanovila tržaška škofija. Ime je dobil po soprogi Vittoria Ieralle, prvega predsednika državne ustanove za gluhoneme, ki je dal zgraditi objekt v 70. letih.