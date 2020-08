Društvena gostilna na Proseku: Černjava predsednik-rekorder

Društvena gostilna na Proseku je letos zaradi težav z zbiranjem v zaprtih prostorih zaradi omejitev v zvezi s pandemijo koronavirusa izpeljala volilni občni zbor v precej drugačnih razmerah kot po navadi. Izvedla ga je s pomočjo glasovnic: predstavljena je bila lista, na kateri so kandidirali člani dotedanjega odbora, posameznim članom in članicam pa je bila po pošti dostavljena glasovnica, ki so jo slednji lahko izpolnili in oddali v žaro v prostorih Društvene gostilne.

Volitev se je udeležilo 52 članov, to je krepko več kot polovica vseh društvenikov. 46 članov je potrdilo kandidatno listo društvenega odbora, šest jih je glasovalo proti. Novemu-staremu odboru bo še naprej predsedoval Claudio Černjava, kar je zanj pravi rekord. Prvič je postal predsednik leta 2002. S sedanjo potrditvijo pomeni, da bo Društveni gostilni predsedoval še naslednja tri leta, do leta 2022, s čimer bo zaokrožil svoje predsedniško dvajsetletje. Tako je postal po stažu tudi rekorder med dosedanjimi društvenimi predsedniki, saj je »prehitel« zgodovinskega dolgoletnega predsednika Ivana Bana, ki je vodil Društveno gostilno v letih od 1970 do 1978 in v desetletju od 1980 do 1990.

Kljub prisilnemu zaprtju obrata je odbor nadaljeval z delom. V prvi vrsti so se stopnjevala prizadevanja za ureditev dvorane Doma Prosekarja in nabavo opreme. Ko bo to opravljeno, bo treba dobiti rešitev za kritje režijskih in drugih stroškov za koriščenje te dvorane. Vsekakor je glede tega razveseljivo dejstvo, da so januarja letos člani odbora nazdravili ob izteku izplačila 15-letnega posojila, najetega za popravilo strehe in drugih prostorov v propadajočem prostoru za gostilno, kar je omogočilo ureditev Doma Prosekarja.Če je za koriščenje omenjenega doma še marsikaj nedorečenega, se pa – po prisilnem zaprtju – delovanje gostinskega obrata nadaljuje s polno paro. Predvsem v poletnih mesecih privablja gostinska ponudba res mnogo gostov v hladni vrt pod kostanji, za kar se je Černjava iskreno zahvalil gostilničarju Ninu in njegovim prizadevnim sodelavcem, ter zaželel, da bi tudi v prihodnje nadaljevali po tej poti.