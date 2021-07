Družabna maturantka, ki bo postala učiteljica

Veronika De Luisa, ki je ravnokar zaključila študij na znanstveni smeri liceja Franceta Prešerna, bo od minulih petih let največ pogrešala sošolce. »O sebi bi rekla, da sem zelo družabna«, je povedala maturantka. »Zelo rada sodelujem z drugimi,« je dodala.

Največ so ji pri srcu izkušnje, ki jih je doživela v družbi vrstnikov in šolski izleti. Zaradi tega ji je tudi žal, da se je v zadnjih dveh letih nekaj časa šolala od doma. »Kadar smo bili s sošolci ločeni, je bilo vse skupaj težje,« je dejala. Vendar se je z ostalimi dijaki v obdobju covida-19 srečevala vsaj virtualno: »Pred testi in pred zaključnim izpitom smo se povezali preko Skypa in snov ponavljali skupaj.«

Ker sta ji delo v skupini in družba všeč, še največ ji je pa prijetno delo z otroki, bi Veronika rada postala učiteljica. Ravnokar se je vpisala na Univerzo v Ljubljano za razredni pouk. Že njene prve izkušnje z otroki so jo navdušile: večkrat je delala v poletnih centrih in stik z najmlajšimi bi rada ohranila.

Na zaključnem izpitu je maturantka, ki prihaja z Opčin, obravnavala matematiko in fiziko. Naslov njenega osebnega izdelka se glasi Od limesa do brisanja mej. »Osredotočila sem se na premagovanje mej najprej v fiziki in matematiki, potem še v drugih predmetih,« je razložila. Pri računanju je podirala meje s pomočjo neskončnosti, infinitezimalnih števil in integralov. Potem je od zgodovine skozi temo kolonializma prišla do današnjih dni in obravnavala bledenje mej ob naraščanju fenomenov globalizacije in kozmopolitizma.

Mlada odličnjakinja je tudi glasbenica: poje v zboru na Opčinah in je obiskovala lekcije solopetja na Glasbeni matici. Igrala je tudi klavir. Poleg tega je Veronika aktivna pri skavtih, kjer tudi vodi najmlajše. Kot vsako leto, se bo tudi v prihodnjih mesecih odpravila na tabor. Trenutno pa se skupaj s sošolci mudi na Hrvaškem. Povedala je, da s prijatelji že razmišljajo o naslednjih počitnicah. »Menim, da je v tem trenutku sprostitev na prvem mestu.«