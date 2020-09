Družba Saipem na Esofu

Pisalo se je leto 2010, ko se je v Mehiškem zalivu zgodila ena večjih okoljskih katastrof v zgodovini. 20. aprila tistega leta se je zaradi eksplozije in zloma tal na naftni ploščadi Deepwater Horizon začelo razlivanje nafte. To je trajalo več mesecev, saj so šele 15. julija, 86 dni po začetku razlivanja, uspeli zamašiti luknjo, od koder se je izlivala nafta.

Po tako veliki okoljski nesreči se je ponovno začelo govoriti o problemu varnosti in nesrečah pri naftnih družbah (na ploščadi v Mehiškem zalivu je umrlo 11 ljudi, še 17 pa je bilo ranjenih), zato so sestavili projekt, ki nosi angleško kratico SWRP (Subsea Well Response Project), s katerim so hoteli izumiti vse potrebno za čimprejšnje krpanje lukenj ob razlitju nafte. SWRP je med drugim poskrbel za mednarodni razpis, na katerem je sodelovalo tudi italijansko podjetje Saipem, na katerem je s svojim projektom zmagalo in tako izdelalo stroj Offset Installation Equipment (OIE). Ta lahko s pokrovom zamaši luknjo v cevi ob razlivanju nafte.

Stroj OIE in podvodne drone so pri Saipemu predstavili včeraj, ko so v sklopu Esofa svojo bazo odprli za novinarje. Z zaščitno masko na obrazu, čelado na glavi in odsevnim jopičem je inženir Diego Lazzarin zbranim novinarjem razlagal, kako delujejo stroji, ki jih izdelujejo pri Saipemu.