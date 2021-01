»Družba se mora nasilju nad nedolžnimi upreti na samem dnu«

Odprimo meje, meje ubijajo, sprejmimo migrante, ki trpijo mraz, lakoto in pomanjkanje v Bosni in Hercegovini ter se kolektivno uprimo nasilju, ki ga nad migranti sistematično izvajajo hrvaški policisti. To je le nekaj gesel in trditev, ki jih je bilo mogoče slišati na včerajšnjem protestu pod hrvaškim konzulatom na Goldonijevem trgu. Manifestacijo je priredilo več združenj: med njimi združenje Linea d’ombra, ki migrantom vsak dan pomaga na Trgu svobode v Trstu ter organizaciji Proti centrom za repatriacijo in mejam FJK ter Varna cesta (Strada Si.Cura. Protest je bil prvotno mišljen kot priložnost za izražanje nesoglasja glede nasilja, ki ga hrvaška policija izvaja nad migranti, a so se tekom večera zvrstili številni govorniki, ki so, začenši s problemom policijskega nasilja in nezakonitih vračanj, osvetlili številne poglede na migrantske tokove in t.i. balkansko pot.

»Migranti v Bosni in Hercegovini, pa tudi v Grčiji, živijo na robu preživetja. Bolje rečeno, preživeti poskušajo v krajih, ki so prava koncentracijska taborišča,« je bil jasen Gian Andrea Franchi, predsednik humanitarne organizacije Linea d’ombra in prisotne pozval, da se mora, če želimo grozljivi situaciji narediti konec, družba angažirati na samem dnu in se začeti boriti za pravice tlačenih. Franchi, ki je bil v zadnjih letih večkrat na humanitarnih misijah v BiH, je izpostavil težavo dejstva, da na Bosno in Hercegovino navali teža migrantskih tokov. Posledica nenadzorovanih prihodov migrantov in prenatrpanosti taborišč pa sta jeza populacije, ki nasprotuje premestitvi migrantov iz pogorelega kampa Lipa v kamp Bira, nekdanjo tovarno hladilnikov v Bihaću.

