Družba Siot-Tal podarila dolinskim občanom 6000 zaščitnih mask

Skrbi in dvomi ljudi glede dostave zaščitnih mask so tačas na dnevnem redu v čisto vsaki občini na Tržaškem. Kdor od Dežele FJK še ni prejel obljubljeno zaščitno masko, pa naj nikar ne obupuje, saj bo prej ali slej gotovo dospela. »Zaščitne maske so res problem, saj jih bi vsak rad imel takoj, pa jih žal zaenkrat še ni toliko, kot jih obljubljajo, oz. toliko, kot bi jih ljudje radi imeli,« nam je povedal dolinski župan Sandy Klun.

V dolinski občini je na primer 2574 družin, se pravi okvirno 5912 oseb, maske pa kapljajo po tranšah, kot povsod. Pred desetimi dnevi so prejeli 330 paketov (vsak vsebuje po dve maski), v torek pa še dodatnih 495 in vse so s pomočjo prostovoljcev občinske civilne zaščite že porazdelili med občani. »Jasno je, da jih še ni dovolj za vse naše družine, bodo pa prišle.«

Klun je postregel še z dobro novico: naftna družbe Siot-Tal bo poskrbela za zaščitne maske za občane dolinske občine. »Obljubili so, da nam jih podarijo 6000, se pravi eno na občana. Včeraj zjutraj so nam izročili prvih 1000 mask – predsednik Alessio Lilli jih je izročil podžupanu Goranu Čuku – razdelili pa smo jih popoldne.« Tokrat so jih najprej deležni ljudje, ki živijo v zaselkih, ki so v bližini obrata, se pravi po Krmenki in Lakotišču, in jih z deželnimi zaščitnimi maskami še niso obiskali. »Ostale nam bodo dostavili v prihodnjih dneh.«