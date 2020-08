Družine z otroki po balkanski poti do Boljunca

Danes dopoldne je policija ustavila dvajset pribežnikov na parkirišču pred gledališčem Franceta Prešerna v Boljuncu. Gre za dokaj pogost prizor na območju občine Dolina, pa tudi drugod ob meji. Tokrat pa gre za izjemen prihod, saj so skupino pribežnikov sestavljale tri družine z otroki.

Deset sirijskih in pet afganistanskih državljanov je po dvomesečnem potovanju na balkanski poti prispelo na mejo z Italijo in se po dolini Glinščice spustilo do Boljunca. Med njimi je bilo devet mladoletnikov, večina teh so bili otroci stari od enega do treh let.

»Že nekaj dni opažamo, da se je med ustavljenimi pribežniki povečalo število družin z otroki. Sirijski državljani se večinoma podajo na pot s celo družino, malokdo pride sam. Iz Afganistana pa se v glavnem selijo mlajši moški, zato je današnji prihod afganistanske družine zelo neobičajen,« je povedal vodja obmejne policije Giuseppe Colasanto in dodal, da je bilo zdravstveno stanje pribežnikov dobro, nihče ni kazal znakov obolenja dihal.

