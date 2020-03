Družinska zdravnica, ki deluje na Krasu, v karanteni

Kraško območje občin Devin - Nabrežina, Zgonik in Repentabor je začasno ostalo brez enega od zdravnikov. Zdravnica Gabriella Apih, ki deluje v vseh treh občinah, kjer ima pet ordinacij, je namreč v karanteni, potem ko ji je bil odvzet bris za ugotavljanje pozitivnosti na koronavirus. Zdravnica ne kaže simptomov bolezni, počuti se dobro in je v karanteni na svojem domu, kjer bo morala ostati 14 dni, o svojem stanju je obvestila tako paciente kot predstavnike zainteresiranih občin.

Vest o karanteni zdravnice je v devinsko-nabrežinski, zgoniški in repentabrski občini zaokrožila v petek, županje Daniela Pallotta, Monica Hrovatin in Tanja Kosmina pa so takoj koordinirano ukrepale, potem ko so delo uskladile na sestanku, ki je potekal preko Skypa.