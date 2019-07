Država prodaja šole in kasarne

Od Gorjanskega do Škofij prodaja država deset nepremičnin, v glavnem opuščenih kasarn in carinarnic, a tudi šolskih poslopij, katerih skupna vrednost znaša dobrega 1,5 milijona evrov. To izhaja iz obiska spletne strani agencije za državno domeno (Agenzia del Demanio), ki je preteklo sredo objavila seznam 47 nepremičnin v Furlaniji Julijski krajini, ki so na prodaj. Med temi je na Tržaškem, poleg vrste stanovanj in lokalov v mestu (v ulicah Pozzo, Pascoli, Udine, Gorizia in Orsenigo), tudi deset stavb vzdolž državne meje, ki se nahajajo v občinah Devin-Nabrežina, Zgonik, Trst, Dolina in Milje.

Polovica teh nepremičnin, se pravi pet, se nahaja na ozemlju Občine Dolina: te so poslopje nekdanje šole v Mačkoljah, bivše kasarne finančne straže v Križpotu, Prebenegu in Krogljah ter nekdanja policijska kasarna na Pesku.

Na ozemlju Občine Trst se poleg že omenjenih mestnih stanovanj nahajata bivši karabinjerski kasarni v Bazovici (na območju nekdanjega mejnega prehoda Lipica) in Gropadi, v občinah Milje, Zgonik in Devin-Nabrežina pa prodaja država po eno nepremičnino: na ozemlju Občine Milje je to stavba na bivšem mejnem prehodu Rabujez-Škofije, kjer je nekoč delovala carina, v Občini Zgonik stanovanjska stavba v Zgoniku, v Občini Devin-Nabrežina pa nekdanja karabinjerska kasarna na bivšem mejnem prehodu Gorjansko. Skupna vrednost, ki jo država daje omenjenim nepremičninam, znaša 1.589.247 evrov.

Rok za vložitev ponudb za bivšo šolo v Mačkoljah in kasarno finančne straže v Križpotu zapade 20. septembra (ovojnice s ponudbami bodo odprli 23. septembra), za vse ostale omenjene stavbe pa dan prej, se pravi 19. septembra, pri čemer bodo ovojnice s ponudbami odprli 20. septembra.