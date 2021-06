Duhovniku Paolu Piccoliju je danes drugostopenjsko sodišče v Trstu potrdilo prvostopenjsko sodbo, in sicer 21 let in 6 mesecev zapora zaradi uboja 92-letnega sobrata Giuseppeja Rocca. Na tržaškem porotnem sodišču je bil Piccoli prvič obsojen decembra 2019.

Sam Piccoli je sicer tudi pred začetkom drugostopenjskega procesa suvereno verjel, da bo strokovnjakovo mnenje enkrat za vselej dokazalo njegovo nedolžnost, toda ni prepričal sodišča.