Dva projekta za morje in okolje

Včeraj so na zunanjem dvorišču sedeža devinsko-nabrežinske občine predstavili projekta aMare fvg in Mare morje sailing, živeti zemljo in morje, ki ju podpira Dežela Furlanija - Julijska krajina. Oba sta vezana na morje in na zaščito naravnega okolja, predstavil ju je občinski odbornik za turizem Massimo Romita z županjo Danielo Pallotta in predsednico druge komisije za okolje Chiaro Puntar.

S projektom aMare fvg po zamisli svojega odbornika za okolje Fabia Scoccimarra želi Dežela podpirati aktivnosti zaščite morskega okolja, kakor so ustrezno ravnanje z večjimi odpadki, ki jih najdemo v morju in čistilne akcije plaž, morja in morske gladine, pa tudi izobraževanje o varstvu okolja. Dežela je za izvajanje triletnega projekta obalnim občinam dodelila 250 tisoč evrov. Občina Devin-Nabrežina je, poleg pristaniške kapitanije in družbe Isontina Ambiente, v projekt vključila tudi krajevna društva, ki se že leta trudijo za zaščito morskega okolja.

Turistični projekt Mare morje sailing, ki ga že več let prirejajo v Občini Devin - Nabrežina, ni novost, bo pa letos potekal nekoliko drugače. Dogodek, ki zadeva tako regate kot promocijo ozemlja, pa tudi zaščito in izboljšanje okolja, bo tokrat potekal na daljavo, in sicer preko štiridesetih videoposnetkov, ki jih bo mogoče zaslediti na Youtube in Facebook strani občine od 27. do 29. avgusta. V okviru tekočega mednarodnega leta jam in krasa bodo pri projektu sodelovali tudi nekateri speleologi.