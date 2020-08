Tržaški policisti so ponoči ovadili zaradi vožnje pod vplivom alkohola 20-letnega voznika začetnika. Z maminim avtomobilom je drvel v središču mesta in na vso moč prehitel policijski avto. Policisti so ga dohiteli v Ul. Teatro Romano, kjer so ga ustavili. Nameravali so opraviti alkotest, ki pa ga je odklonil. Mladeniča so prijavili sodstvu. Odvzeli so mu vozniško dovoljenje, naložili pa so mu tudi globo zaradi kršitve prometnega zakonika.