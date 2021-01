Karabinjeri so v minulih dneh med rednim nadzorovanjem mesta dvakrat v enem dnevu aretirali 63-letnega C.G., ki je pobegnil iz hišnega pripora. Prvič so ga zasledili v petek ob 13. uri pri Sv. Jakobu, medtem ko se je sprehajal v bližini stanovanja, kjer bi moral prestajati pripor. Karabinjerji so ga pridržali in ga znova pospremili v stanovanje. V noči na soboto se je dogajanje ponovilo. Karabinjerji so moškega spet zasledili na prostosti in ga ponovno aretirali ter ga pospremili v hišni pripor.