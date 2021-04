Karabinjerji iz Ul. Hermet so aretirali 49-letnega Tržačana, ki je pobegnil iz hišnega pripora. Na prostosti so ga zasačili dvakrat v istem dnevu, in sicer v dopoldanskih urah, ko so ga pospremili na dom, nato spet v popoldanskih urah, ko se je sprehajal po mestu. Karabinjerji so ga aretirali in ga prepeljali v koronejski zapor. Moški je v zadnjih dveh mesecih že trikrat kršil hišni pripor.