Dvanajst novih nadzornih kamer na Krasu

Dvanajst novih nadzornih kamer bdi nad javno varnostjo na Opčinah, pri Banih in v Bazovici, šest izmed teh zna razbrati tudi registrske tablice. Gre za drugi korak širšega načrta okrepitve videonadzora, ki ga je tržaški desnosredinski občinski odbor začel uresničevati v prejšnjem mandatu, ko so novembra 2020 v središču Opčin, na Škavenci in ob openskem krožišču namestili prvih sedem občinskih kamer na kraški planoti. Nova sedmerica jih dopolnjuje, saj nemo obeležuje vse, kar se dogaja na glavni prometnici med Opčinami in sosednjima vasema.

Začetek moramo pravzaprav iskati v čas uboja openskega zlatarja Alda Carlija decembra 2017, je poveljnik tržaških mestnih redarjev Walter Millocchi včeraj orisal na predstavitvi zadnjih kamer, ki so jih sicer postavili že konec lanskega leta. Župan Roberto Dipiazza si je zastavil cilj, da bi Kras bolje nadzorovali, je spomnil. Odmevnih dogodkov črne kronike v teku let ni manjkalo, zadnji na seznamu je oboroženi rop v Repniču v sosednji zgoniški občini, roparji pa so še pred tem vdrli ali poskusili vdreti v razne vile in hiše na Opčinah, tatovi so bili lani poleti na pohodu tudi v šolah, od Opčin do Križa in Sesljana.

V času železne zavese je bila kraška planota veliko bolj varna, saj so jo nadzorovali številni vojaki in policisti, je še orisal poveljnik. Malokdo jih verjetno pogreša. Za nepridiprave pa je beg danes lažji, saj predstavlja vstop v Slovenijo za marsikoga najlažjo pot, ker na mejnih prehodih ni več nekdanjih kontrol, je povzel.

