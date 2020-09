Dve BiTS postaji za staro pristanišče

Bike sharing BiTS, ali bolje rečeno sistem samopostrežne izposoje koles, je v Trstu vedno bolj razširjena in priljubljena praksa. Od februarja dalje, od kar so v središču mesta postavili prve postaje, se je v sistem BiTS vpisalo že več kot 8700 kolesarjev, ki je kljub izrednim koronavirusnim razmeram in omejitvi gibanja po ozemlju, skočilo na kolo več kot 65-tisočkrat, kar je približno 430-krat na dan. Prav zato se je tržaška občina odločila, da bo postavila dve novi postaji, enajsto in dvanajsto, tokrat v okviru evropskega projekta Civitas Portis, ki ga financira evropski program Horizon 2020.

Enajsta postaja se nahaja v starem pristanišču pred skladiščem 28, dvanajsta pa ob novem krožišču pri vhodu v staro pristanišče na Miramarskem drevoredu.

»Želeli smo si, da bi bili postaji nameščeni pred začetkom 52. Barcolane. Obiskovalci se bodo tako odpeljali s parkirišča Bovedo do središča kar s kolesom,« je dopoldne ob dvanajsti postaji povedala občinska odbornica Luisa Polli.