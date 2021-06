Dve leti zapora za nasilno negovalko

68-letna Medea Davitašvili, gruzijska državljanka, bo morala zaradi slabega ravnanja oz. nasilnega vedenja do svoje čez osemdesetletne varovanke v koronejskem zaporu presedeti dve leti. Taka je namreč kazen, ki ji jo je določil sodnik za predhodne obravnave Luigi Dainotti, potem ko so jo novembra aretirali.

Da se v hiši nekaj čudnega dogaja, je ugotovila hčerka priletne varovanke, saj je opazila, da je mama vse bolj tiha, boječa in zaprta vase. Svoje skrbi je delila z lokalno policijo in njena enota za boj proti nasilju, zalezovanju in zlorabam se je lotila preiskave. Dvome glede ravnanja negovalke so policistom potrdili tudi sosedje, levji delež pa so pri razkrinkanju dogajanja imela prisluškovanja in skrite kamere, pravzaprav videoposnetki v ženskinem stanovanju. Slednji so razkrili strašljivo ravnanje za domačimi stenami – negovalka je svojo nebogljeno varovanko zmerjala, odrivala, vlekla jo je za lase in ji prisolila tudi več klofut. V borih nekaj dneh je bilo zbranega gradiva čisto dovolj za utemeljitev pripora.

Davitašvilijevo so že novembra odvedli v koronejski zapor. Dolžijo jo med drugim tudi kraje, saj je iz hiše starejše varovanke izginilo več draguljev, skupaj s hčerko, ki je ravno tako negovalka v Trstu, pa so jo med preiskavo zasačili, medtem ko je v krajevnem supermarketu izmikala blago s polic.