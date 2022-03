Dve peticiji za zdravstvo

Januarja so začeli z eno, zdaj pa državljane že vabijo, naj podpišejo dve. Sindikati upokojencev Cgil, Uil, Fnp in Cisl skupaj z več kot 80 združenji, društvi in političnimi strankami, s katerimi so ustanovili koordinacijo za obrambo javnega zdravstva v Trstu, zbirajo podpise za dve peticiji. 14. januarja so sindikati upokojencev na novinarski konferenci predstavili prvo peticijo, s katero so zbirali podpise proti novemu aktu zdravstvenega podjetja Asugi. To so že oddali deželnemu predsedniku Massimilianu Fedrigi skupaj z več kot 7500 podpisi, ki so jih zbrali pod njo. Zdaj pa so se pridružili še vsedeželni peticiji, ki jo je zagnal odbor za javno zdravstvo iz Pordenona.

Vsi skupaj zahtevajo, da se zaustavi potrditev akta zdravstvenega podjetja Asugi, dokler ne bo jasno, kaj predvideva načrt za okrevanje in odpornost (NOO) za zdravstvo v Furlaniji - Julijski krajini. Želijo si razjasnitev vloge zdravstvenih okrajev, edine zdravstvene strukture, za katero skrbijo teritorialne storitve in krepitev teritorialnega zdravstva v luči NOO. Zahtevajo, da se ne zmanjšajo število in funkcije trenutnih zdravstvenih okrajev v Trstu in debirokratizacijo lokalnih storitev ter storitev oskrbe na domu. Želijo si ovrednotenje dela na mikroobmočjih, integracije med zdravstvenimi funkcijami bolnišnic in teritorija ter med zdravstvenimi in socialnimi storitvami občin, ki so bistvene v procesu programiranja in upravljanja Asugija. Želeli bi si tudi uvrstiti zdravstvene domove v sklop zdravstvenih okrajev in deljenje idej s predstavniki civilne družbe.