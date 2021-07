Tržaški policisti so ovadili šest zaposlenih pri gradbenem podjetju, ki so dve noči prenočili v nekem bed&breakfastu pri Briščikih, nočitev pa niso poravnali. Dva državljana Italije ter štirje državljani Egipta so se meni nič tebi nič zjutraj oddaljili od kraja nastanitve, pri čemer niso poravnali računa pri recepciji. Lastnik turističnega obrata je poklical policijo in podal prijavo. Policisti so šesterico kaj kmalu izsledili in jo ovadili državnemu tožilstvu.