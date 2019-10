Dvig zastav uvod v Barcolano

Z dvigom zastav v matičnem klubu, ki organizira Barcolano, in ob melodijah italijanske in evropske himne, ki ju je zaigrala godba Refolo, se je uradno začel enajstdnevni praznik, ki bo vrhunec dosegel z regato vseh regat. V močnem deževju so se v barkovljanskem klubu Svbg množično zbrali člani, ki tako ali drugače sodelujejo pri organizaciji Barcolane.