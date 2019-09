Dvignil se je zastor nad Trieste Next

Osma izdaja znanstvene prireditve Trieste Next, ki tokrat v fokus postavlja Big Data, nepregledno množico podatkov, ki jih je danes mogoče skladiščiti v računalnikih, se je na Velikem trgu začela danes zjutraj, in to s pestrim dogajanjem. Prvi obiskovalci so bili šolarji, s predavanji in delavnicami pa so jih v svet znanstvenega raziskovanja popeljali predstavniki različnih tržaških znanstvenih inštitutov.

Tridnevni znanstveni festival so uradno odprli lokalni politiki in predstavniki vseh ustanov, ki sodelujejo pri organizaciji dogodka. Vsem je bilo skupno, da je treba najširšim množicam predstaviti raziskovalno delo, ki nastaja v predavalnicah in laboratorijih, saj je raziskovanje namenjeno predvsem ljudem, tudi v svojem najbolj abstraktnem delu, zato mora krožiti in se oplajati z refleksijo tistih, ki pri takšnem delu, kot so poudarili včeraj, neposredno ne sodelujejo. Napovedali so pestro dogajanje in prihod ministra za šolstvo Lorenza Fioramontija.