Dvojezičnost? Le na papirju!

Reportaža o potniškem preporodu železniške postaje na Opčinah, ki smo jo objavili v nedeljski izdaji dnevnika, je bila deležna precejšnjega odziva publike. Eden od zvestih bralcev nas je opozoril na pomanjkljivo dvojezičnost, ki na tem območju nikakor ni dopustna. To dvojezičnost namreč predvideva deželna uredba z dne 2. decembra 2013, ki jo je takratna predsednica Dežele FJK Debora Serracchiani odobrila na podlagi predloga, ki ga je julija 2010 izdelal paritetni odbor.

Njegov takratni predsednik Bojan Brezigar je namreč zahteval dosledno rabo slovenskega jezika tam, kjer to predvideva zaščitni zakon, ki ga je sprejela vlada leta 2001 pod zaporedno številko 38. Torej ne samo na cestnih križiščih, izvozih in uvozih ali na poštnih uradih, ampak tudi na avtobusnih in železniških postajah, kjer je prisotna slovenska manjšina. Predlog paritetnega odbora je deželna uprava tri leta kasneje odobrila, decembra 2013 je namreč izdala pravno zavezujočo uredbo, čeprav s pripisom, da bo začrtane zaveze zaradi skromnih sredstev izvajala postopoma. Med vrsticami se da prebrati, da vseeno ne kasneje kot v roku petih let.