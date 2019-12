Dvojica Angelini-Pasotti spet raziskuje človeško dušo

Detektivka Luisa Ferrari alias Ambra Angiolini in namestnik kvestorja Andrea Baldini oz. Giorgio Pasotti sta po letu dni znova v Castel Marcianu, namišljeni obalni vasi med Miljami in Devinom, da bi preučila nov umor. Ravno včeraj sta na policijskem komisariatu (še vedno se je vanj spremenil turistični informativni center) v Sesljanu zasliševala mladega domačina, sila sumljivega odvisnika od drog. Ali je res tudi on vpleten v umor mlade mame in njenega sina? Na odgovor bo treba počakati do marca, ko naj bi drugi del filmske nadaljevanke v osmih delih Il silenzio dell'acqua predvajali na televizijski mreži Canale 5. Producent je tudi tokrat RTI - Garbo produzioni s pokroviteljstvom Ministrstva za kulturo MiBAC in FVG Film Commission, pod scenarijem pa se podpisujejo Jean Ludwigg in Leonardo Valenti.

Saj je tako, kakor da se ne bi od tod sploh premaknili, so namigovali člani številne snemalne ekipe, ki pod navidezno strogim pogledom režiserja Piera Bellonija snemajo v naših koncih že od 16. septembra. Čaka jih samo še 6 dni snemanja, potem pa se bodo spet poslovili. A vendar ne za dolgo, saj je v načrtih tudi tretji del nadaljevanke, so zaupali in prekrižali prste.

»Castel Marciano je še vedno tako gostoljubna vas, kot smo jo spoznali lani. Vsakič razkriva kaj novega, vsakič poskrbi za presenečenje,« je povedal Belloni. Tako kot lani je tišina vode sinonim za tišino duše - jasen oksimoron, saj tako voda kot duša ne molčita, »bučita oz. kričita« ter povzročata marsikateri pretres v človeku.