Dva zapornika sta danes popoldne med 16.30 in 16.45 pobegnila iz tržaškega zapora. Preplezala sta zid in skočila na Ul. Fontana, pri čemer ju je opazilo več mimoidočih. Moška, gre za Tunizijca in Romuna, sta na begu. Policija, ki je dogodek potrdila, ju išče z vsemi razpoložljivimi možmi. Pobegnila sta med odmorom, ki ga zaporniki izkoristijo za sprehajanje po notranjem dvorišču.

Malo po 20. uri so policisti sporočili, da so enega od dveh ubežnikov prijeli na Opčinah.