EBRD, Savinova dela račun brez krčmarja

»Načrt selitve našega sedeža v Canary Wharf je še popolnoma veljaven in v skladu z napovedjo, ki smo jo objavili maja lani.« Tako je v petek popoldne po elektronski pošti Primorskemu dnevniku odgovoril Anthony Williams, vodja tiskovnega urada Evropske banke za obnovo in razvoj (EBRD). S tem je dejansko zavrnil ugibanja o selitvi sedeža banke v kako drugo državo, saj Canary Wharf ni nič drugega kot londonska poslovna četrt, ki je nastala v 80. letih prejšnjega stoletja kot alternativa tradicionalnemu Cityju. Presenetljivi predlog poslanke Sandre Savino, naj se sedež zaradi posledic brexita preseli v Trst, naj bi bil torej brezpredmeten.

Že na sami spletni strani EBRD je opaziti razdelek s posnetkom nastajajočega novega sedeža, dvojice nebotičnikov s še nedokončanimi zgornjimi nadstropji. EBRD naj bi se tja preselila v letu 2022, ko bo potekla lizinška pogodba v poslopju na trgu Exchange Square, kjer ima banka svoj sedež od leta 1993. V novem poslopju v ulici Bank Street bo delalo 2500 od 3500 zaposlenih, »to bo eden najbolj ekološko naprednih pisarniških kompleksov v Združenem kraljestvu,« še piše na spletni strani.

Williams, ki obžaluje, da jih iz Trsta niso nič vprašali, je potrdil, da (ne glede na to, kar zatrjujejo v stranki Forza Italia) EBRD ni institucija Evropske unije in torej brexit »ne vpliva na njeno delovanje ali na lokacijo njenega glavnega sedeža«. »EU in njene članice so seveda zelo pomembni delničarji in EBRD tesno sodeluje z njimi. Po drugi strani pa so največji posamezni delničarji, z 10 odstotki, ZDA. Deleže imajo še Japonska, Kanada, VB, Avstralija, Nova Zelandija, Južna Koreja, Kitajska in Indija, tako kot drugih 38 držav, v katerih EBRD izvaja svoje naložbe, velika večina teh pa niso članice EU,« še piše v e-sporočilu, ki potrjuje, da se banka seli, ampak iz Londona ... v London.

