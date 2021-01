Ekonomska slika med pandemijo in po njej

»V kriznem času se človek izkaže.« Tako je zapisal Albert Einstein. Citat se še najbolj prileže splošni ekonomski sliki, ki nastaja v obdobju pandemije, ko se lahko ozremo le v prihodnost. Z namenom, da bi družba čim hitreje odreagirala na kritično stanje in bila pripravljena na nov zagon, je Trgovinska zbornica za Trst in Gorico naročila mednarodni pisarni The European House Ambrosetti študijo o ekonomskem stanju Tržaške in Goriške med pandemijo in po njej. Študijo je pisarna predstavila na konferenci z naslovom Julijska krajina 2025 - strategije in konkurenčnost, ki je včeraj zaživela po spletu. Analizo so razvili z namenom, da bi ugotovili, kakšen je vpliv, ki ga bo kriza imela na razvoj tržaškega in goriškega ozemlja v primerjavi s Furlanijo - Julijsko krajino in severovzhodno Italijo. Kako se gospodarstvo razvija med pandemijo in kako že okreva je bilo mogoče razbrati iz besed Lorenza Tavazzija, odgovornega za načrtovanje pri pisarni Ambrosetti.

Trst in Gorica sta se pred pandemijo pozitivno izkazala na področju izvoza, kar še danes velja. Razpolagata z 1,5 milijona kvadratnih metrov površine, ki se nahaja na gospodarsko strateški poziciji in še čaka na investitorje. Mednarodno trgovanje je po zaslugi tržaškega pristanišča in logističnih točk na Goriškem na višku z 2,5-odstotnim porastom v primerjavi z drugimi deželami severovzhodne Italije.

Na ekonomsko tehtnico pa gre postaviti tudi slabosti, ki to območje potiskajo na dno gospodarske scene severne Italije. Število prebivalcev nenehno upada, medtem ko je brezposelnost v primerjavi s stanjem na Videmskem in v Pordenonu visoka, predvsem v Trstu. V obeh pokrajinah je število starejših občanov zelo visoko, mladi pa odhajajo.

Pandemija je pospešila tehnološki razvoj, pri katerem je Italija zaostajala. Svet dela se naglo spreminja in z njim trgovanje, mobilnost in logistika. Študija kaže, da bo v prihodnjih letih vsak četrti delavec opravljal svoje naloge od doma. Velika mesta, v katera so se doslej iz ekonomskih razlogov selile trume ljudi, bodo postala le bled spomin. Razmisliti bo treba o preureditvi območja in kakovosti življenja na njem.