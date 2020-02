Eksplodiralo je na strehi

Okrog 10.20 je v Ulici Ressel 7 odjeknila silovita eksplozija in takoj zatem je izbruhnil požar. Črn, kopast dim se je v hipu dvignil v nebo. Zatulile so sirene in dve ekipi gasilcev s tržaške in miljske postaje sta se z gasilskima voziloma z lestvijo oz. cisterno pripeljali do sedeža tovarne Posa, ki v tržaški industrijski coni proizvaja gumijasta tesnila. Eksplodirala je večja prezračevalna naprava, ki je bila nameščena na strehi sedeža tovarne; gasilci ugibajo, da je poku botrovalo pregrevanje, a bodo šele preiskave potrdile, ali to drži.

V slabi uri so bili ognjeni zublji pod nadzorom, prezračevalno napravo pa je povsem razneslo. Tovarno, kjer se je v dopoldanski izmeni mudilo kakih 10 zaposlenih, so takoj evakuirali, šest od teh, ki so bili v tistem trenutku v uradu točno pod streho, kjer je počilo, pa so pospremili v bolnišnico na preverjanje.