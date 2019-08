Električni skiroji: revolucija, ki je v Trstu trenutno še ni

Električni skiroji predstavljajo v številnih evropskih mestih priljubljeno izbiro pri vsakodnevnem premikanju. Mnoge uporabnike prepričajo, ker omogočajo hitro in udobno premoščanje manjših razdalj, ki lahko postanejo zaradi prometa in drugih podobnih tegob včasih prava mora. Poleg tega pa bi lahko novodobna in okolju prijazna oblika mobilnosti odigrala pomembno vlogo pri zmanjšanju onesnaževanja.

Slovenski državni dnevnik Delo je električnim skirojem včeraj (v petek) posvetil prvo stran časopisa, saj ti vedno bolj osvajajo Ljubljano. Tu imajo poleg tega posamezniki na voljo tudi dva komercialna ponudnika kratkotrajne izposoje. Kaj pa v Trstu? Poveljnik tržaške lokalne policije Walter Milocchi je za Primorski dnevnik povedal, da jih je v mestu in okolici zelo malo oziroma da jih skorajda ni. Spomnil je, da je italijanski minister za infrastrukturo in prevoze Danilo Toninelli junija izdal ministrski odlok. S slednjim je odredil, da lahko električni skiroji in njim podobna prevozna sredstva eksperimentalno krožijo v peš conah, na kolesarskih stezah, na namensko urejenih področjih in na cestah, kjer velja hitrostna omejitev 30 km/h.