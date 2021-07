Elektrifikacija pomolov bo prava razbremenitev za okolje

Pristanišča so lahko še kako sodobno in premišljeno zasnovana, vendar so že zaradi svoje narave neizbežno onesnažujoča. Nič drugače se ne godi v Trstu, kjer v skupnem izkupičku emisij tržaške občine pristaniške dejavnosti in ladijski promet pomenijo dvajset odstotkov izpustov ogljikovega dioksida, skoraj sedemdeset odstotkov dušikovih oksidov in petdeset odstotkov drobnih trdnih delcev (PM2,5). Podatke so v ponedeljek podrobneje analizirali na Pomolu Audace, kjer je potekalo tretje izmed šestih srečanj z mediji na temo trajnosti morskega okolja. Te prireja Deželna agencija za varstvo okolja (ARPA) v sodelovanju s tržaško pristaniško oblastjo.

Leta 2015 so izračunali, da so ladje v tržaškem pristanišču izpustile približno 100.000 ton ogljikovega dioksida, sto ton delcev PM 2,5 in 1.800 ton žveplovih oksidov. Slednji nastajajo zlasti pri gorenju fosilnih goriv in so glavna zračna onesnaževala, ki škodijo tako dihalom kot tudi okolju. Polovico teh v Trstu povzročajo ro-ro trajekti in kontejnerji, ostalo polovico pa naftni tankerji. V igri pa so še drobni delci v zraku, ki zaradi svoje majhnosti prodrejo globoko v telo. Onesnaževanju pomorskega prometa pa je tržaška pristaniška oblast napovedala vojno z elektrifikacijo pomolov, ki naj bi stekla že prihodnje leto.