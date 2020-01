En aretiranec in šest preiskovanih zaradi pedofilskih vsebin

Alarmni zvonec je sprožila na Facebooku objavljena fotografija, na kateri so bile tri deklice v kopalkah: pritegnila je pozornost številnih uporabnikov družbenega omrežja, med katerimi je bilo več takih, ki so si privoščili opolzke komentarje.

Policisti oddelka za boj proti računalniškem kriminalu so takoj stopili v akcijo in od Facebooka zahtevali zamrznitev sedmih profilov, s katerih so bili objavljeni opolzki komentarji, da bi jih lastniki ne mogli zbrisati in tako zakriti sledi svojega ravnanja. Za vseh sedem lastnikov profilov je tržaško tožilstvo izdalo odredbe za preiskavo. Preiskave so v torek istoščasno potekale v Furlaniji - Julijski krajini, točneje v Pordenonu, Venetu, Lombardiji, Liguriji, Laciju in Kampaniji.

V Viterbu so aretirali 66-letnika, ki je na računalniku imel shranjene večje količine pedopornografskega materiala. Med preiskavo v Pordenonu so policisti zasegli računalnik, pametni telefon, pa tudi Facebook in Google račune, domnevno povezane s spletno psihološko manipulacijo mladoletnih oseb za spolne namene.