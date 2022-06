Enajst od šestnajstih občinskih svetnikov Slovencev

Jeziček na tehtnici se je prevesil in to kar krepko. V devinsko-nabrežinskem občinskem svetu bo po izvolitvi novega levosredinskega župana Igorja Gabrovca od skupnih šestnajstih občinskih svetnikov kar enajst Slovencev. Levosredinska večina je v celoti slovensko obarvana, saj ni bil izvoljen niti en italijanski predstavnik. Med njimi je veliko mladih, novih obrazov. Slovencem gre dodati še Walterja Pertota, nekdanjega podžupana in občinskega odbornika v času županovanja Daniele Pallotta, ki bo v opoziciji zastopal Ligo. Nekateri izmed novoizvoljenih bodo po vsej verjetnosti postali odborniki, tako da naj bi prišlo še do sprememb.

Levosredinski večini pripada deset svetnikov, desnosredinski opoziciji pa šest (vključno z župansko kandidatko Danielo Pallotta).

Sestava novega občinskega sveta:

Večina:

Združena ekipa: Jakob Terčon (158 preferenc), Kevin Kocjančič (65), Marjanka Ban (59), Vuokko Antonini (49).

Demokratska stranka: Antje Gruden (66), Sandi Paulina (60), Igor Tomasetig (49).

Stranka komunistične prenove: Elena Legiša (56), Tatjana Kobau Sedmak (44).

Za zaliv: Vladimir Mervic (89).

Opozicija:

Neizvoljena županja Daniela Pallotta

Alleanza per Duino - Aurisina: Massimo Romita (200), Sergio Milos (75).

Lista Pallotta: Stefano Battista (89).

Liga: Walter Pertot (38).

Forza Duino - Aurisina: Lorenzo Pipan (57).