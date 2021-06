Enega voznika tramvaja spoznali za krivega, drugega oprostili

Voznika tramvaja Stefana Schivija je sodišče spoznalo za krivega povzročitve trčenja dveh tramvajev 16. avgusta 2016 in ga je obsodilo na osem mesecev zaporne kazni. Voznik drugega tramvaja Fulvio Zetto pa je bil oproščen. Tako je danes razsodil sodnik Piervalerio Reinotti, ob katerem sta sedela še Marco Casavecchia in Camillo Poilucci.

Tožilec Matteo Tripani je za 55-letnega Zetta in 57-letnega Schiva zahteval eno leto in štiri mesece zaporne kazni zaradi nenamerne povzročitve železniške nesreče in nenamernih telesnih poškodb. Podjetje Trieste Trasporti, ki ga zastopa odvetnik Giorgio Borean, se je kot oškodovana stranka potegovalo tudi za denarno odškodnino.

V nesreči se je pred (skoraj) petimi leti poškodovalo osem ljudi, ki pa so sicer kmalu zapustili bolnišnico. Schivi je tisto avgustovsko jutro vozil tramvaj št. 405: ob 8.31 se je na zgornjem delu Ul. Commerciale vzpenjal na Kras. Ustavil se je na postaji med Lajnarji, Ferlugi in Kolonjo, nadaljeval svojo pot in na prvem ovinku trčil v tramvaj številka 404, na čelu katerega je bil Zetto. Ravno to vozilo naj bi povzročilo zmedo, saj na progi redno obratujejo le tri tramvaji. Vozilo št. 404 je zapuščalo opensko skladišče za revizijski pregled, o njem pa naj bi ostali vozniki ne bi bili obveščeni. Izkazalo naj bi se namreč, da so se zaposleni interno odločali glede revizijskih pregledov in niso vedno seznanjali ostalih kolegov, ki so bili zadolženi za redno progo. Zaradi trka je povezava med Trstom in Opčinami še danes prekinjena.