Energija prostorov tokrat v Leonardovem duhu

Razstave sodobne umetnosti, glasbeni performansi, srečanja, sprehodi, filmske projekcije in delavnice za šole. To in še marsikaj drugega bo od današnjega dne tja do srede decembra oblikovalo uvod v že peto izvedbo projekta L’energia dei luoghi (Energija prostorov), ki ga prireja kulturno-umetniško združenje Casa C.A.V.E. (Contemporary Art VisoglianoVižovlje Europe). Vodja projekta je umetnica Fabiola Faidiga, ki si vseskozi prizadeva, da bi povezala različne umetnosti, različne ljudi in različne energije. Da ji to uspeva, dokazuje ravno projekt Energija prostorov, ki iz leta v leto širi svoja obzorja in svoje vrste.

V kavarni Tommaseo je Faidigova predstavila uvodni sklop dogodkov, ki nosijo letos naslov Nove perspektive od zadnje večerje do imersivne umetnosti in jih podpira tudi domača, devinsko-nabrežinska uprava, ki jo je včeraj zastopal odbornik za turizem Massimo Romita. S pomočjo deželnih prispevkov (prijavili so se na številne razpise) jim je uspelo sestaviti res bogat program dogodkov, ki si želijo ovrednotiti domače ozemlje, vanj vplesti skupnost in okrepiti družbeno tkivo – skratka ustvariti plodno in razčlenjeno ustvarjanje. Tokratna izvedba se navdihuje po delu Leonarda da Vincija in njegovi odmevni viziji v današnjih dneh.

Če se zaustavimo samo pri nekaterih dogodkih (čisto podroben opis dogodkov je dostopen TUKAJ), velja opozoriti na nocojšnje filmsko predvajanje. Na kmetiji Pertot v Nabrežini bodo predvajali animacijski film Walking life Richarda Linklaterja (vstop je prost). V četrtek, 12. septembra, bodo v sodelovanju z Massimom Premudo v prostorih Doubleroom v Ul. Canova odprli razstavo Drugih perspektiv, Nemogoče vedute pa bo naslov razstavi, ki jo bodo odprli v Vižovljah v Studiu Mima v soboto, 21. septembra.