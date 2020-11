Eni kar doma, drugi pa pred ekranom v razredu

Pouk na katinarski nižji srednji šoli sv. Cirila in Metoda, ki sodi pod okrilje Večstopenjske šole Vladimirja Bartola, poteka od včerajšnjega dne izključno na daljavo. »Druge izbire v danih razmerah ni bilo,« je včeraj ocenila ravnateljica Carolina Visentin in pojasnila, da se je na šoli namreč pojavila okužba z novim koronavirusom in zdravstveno podjetje Asugi je odredilo karanteno za določene dijake in ravno tako za nekatere profesorje. »Če slednjih ni, tudi pouka v živo posledično ne more biti.«

Preskok na računalnike je čisto slučajno sovpadal s pravkar minulimi prazničnimi dnevi. Ne bo pa dolgo trajal, je zagotovila ravnateljica – samo še do petka, kar pomeni, da naj bi se dijaki in njihovi profesorji vrnili v razred že prihodnji ponedeljek. Seveda je pogojnik v tem primeru obvezen, saj morajo pred povratkom v razred vsi opraviti še drugi bris: če bo tudi slednji negativen (za vse profesorje je sicer bil že prvi), se lahko vrnejo v šolo.

Sogovornica je potrdila, da je zaradi katinarskih profesorjev v karanteni deloma pogojen, pravzaprav spremenjen tudi pouk na svetoivanski podružnici nižje srednje šole, saj je zmanjkalo nekaj profesorjev, ki so skupni za obe šoli. Svetoivanski nižješolci so včeraj prišli v šolo tako kot običajno, pri nekaterih predavanjih pa so se jim profesorji oglašali kar od doma, na daljavo torej. Profesor se je pojavil na elektronski tabli, s katerimi razpolaga vsaka učilnica, tako da ga je ves razred lahko videl, on pa ravno tako njih v klopeh.