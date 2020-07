Eno leto je preživel v Rusiji

Odnos ženske do njene usode preko Joyceove Eveline ter Čehove Dame s psičkom je tema, s katero je Andrej Milič uvedel svojo maturitetno preizkušnjo, ki mu je naposled prinesla odliko. »To je bila tematika, ki se jo je dalo zlahka povezati tako z ostalimi predmeti kot s sedanjostjo,« je razložil mladi odličnjak, ki se je na izpitu ukvarjal še z vprašanjem južne Italije oziroma s socialnimi razlikami med severom in jugom, preizkušnjo pa je sklenil s spraševanjem o angleškem pesniku Benjaminu Zephaniahu ter komentarjem 13. in 18. člena italijanske ustave.

Andrej, ki je doma pri Briščkih, je dolge mesece karantene, ko je pouk potekal od doma (kar je bilo tako za dijake kot za profesorje velik izziv), izkoristil, da bi se temeljito pripravil na zaključni izpit in nadoknadil snov, ki jo je lani zamudil zaradi izmenjave v Rusiji.

»Že od začetka študija na višji srednji šoli sem si želel oditi v tujo državo, kjer bi eno leto preživel pri gostujoči družini in spoznal tamkajšnjo kulturo in navade. V tretjem letniku sem izvedel za organizacijo Intercultura in se prijavil na razpis. Poleg mene je avgusta lani na novo pustolovščino odšlo še petdeset italijanskih dijakov,« nam je razložil Andrej, ki je dolgih deset mesecev preživel v mestu Krasnodar na območju vzhodne obale Črnega morja.

Več v današnjem (sredinem) Primorskem dnevniku.