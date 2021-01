»Med sošolci naših otrok je vsaj ena tretjina takih, ki imajo oba starša Italijana. Za namen približevanja slovenskega okolja italijansko govorečim staršem je tako v združenju prišlo do zamisli, da bi zainteresirane starše naučili nekaj malega slovenščine in jim predstavili zgodovino Slovencev v Trstu.« S temi besedami so v združenju staršev svetoivanske osnovne šole Otona Župančiča komentirali izpeljavo uspešne pobude pouka slovenščine in zgodovine, ki se je je udeležilo nekaj več kot 15 italijansko govorečih staršev učencev osnovne šole.

»Ker sem v preteklosti študiral latinščino, obvladam pa tudi nemščino, mi skloni niso povzročali velikih težav. Najtežje je bilo učiti se besede, saj si nisem mogel pomagati z nobenim drugim jezikom. Kljub težavam z jezikom pa z ženo verjameva, da znanje jezikov predstavlja velik zaklad, zaradi česar sva hčeri omogočila odraščanje v slovenskem okolju. Več let sem namreč živel in delal v različnih okoljih in enojezičnost se mi zdi močno omejujoča,« je povedal Diego Polita, eden izmed udeležencev kratkega tečaja, v sklopu katerega so priredili tri učne ure slovenščine (pod vodstvom profesorice Katje Dragar) ter tri ure zgodovine, o slednji je predaval zgodovinar Gorazd Bajc. »Manjšinska realnost nas postavlja pred nove izzive. Eden od teh je dejstvo, da je v šolah s slovenskim učnim jezikom vse več otrok, katerih starši ne obvladajo slovenščine,« je pojasnil Bajc, ki je poudaril pomembnost prirejanja takih pobud, kot jo je priredilo združenje staršev svetoivanske šole.