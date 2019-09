Enotni shod za Svobodno tržaško ozemlje

Že dolgih 72 let je minilo, odkar je pariška mirovna pogodba 15. septembra 1947 zasnovala neodvisno in suvereno Svobodno tržaško ozemlje. Na isti dan bodo jubilej na Trgu sv. Antona v Trstu počastili z glasnim in prazničnim - predvsem pa enotnim shodom.

»Smo independentisti, a uresničitev tega mednarodnega sporazuma lahko dosežemo le s skupnimi močmi in složnim nastopom. Samo v slogi je uspeh. V preteklosti nas je zaneslo na različne poti, a zdaj smo ponovno enoviti,« je danes dopldne (v soboto) v kavarni San Marco slovesno naznanil glasnik različnih avtonomističnih gibanj Giorgio Marchesich, ki ni skrival, da sanjajo tako uspešni shod kot leta 2013. V nedeljo, 15. septembra, se bodo zagovorniki Svobodnega tržaškega ozemlja na Trgu sv. Antona začeli zbirati ob 14. uri. Kot je povedala Debora Martini, bo s polno paro že od 12. ure dalje delovalo »free naselje«, kjer bodo udeležence pričakale stojnice s hrano in pijačo ter razstavami in tematskim informativnim gradivom. Aktivisti STO bodo mimoidoče seznanjali z vsebinami svoje bitke, na voljo bodo tudi publikacije z besedilom pariške mirovniške pogodbe. Ob 16. uri bodo nato krenili od trga mimo Ul. San Spiridione do Korza Italia in Ulice Carducci, nato pa še do Ulice Ghega in po Ulici Roma spet na korzo in trg sv. Antona. Živahno bo vse do polnoči.