Enourna vožnja in avdiovodič v štirih jezikih

V skorajda vsakem turističnem mestu, ki da nekaj nase, je na ulicah opaziti rdeče dvonadstropne avtobuse z odprto streho, s katerih turisti s slušalkami v ušesih radovedni opazujejo lokalne znamenitosti. Tako vozilo se je po tržaških ulicah peljalo do leta 2015, potem pa je nad izkušnjo rdečega avtobusa padel zastor. Nastalo vrzel v turistični ponudbi so julija lani zapolnili z zasebno-javnim partnerstvom med javnoprevoznim podjetjem TriesteTrasporti in turistično družbo Yestour, pod okriljem katerega je zaživel HopTour.

Postaj, na katerih lahko potniki prosto vstopajo oz. izstopajo z avtobusa, je dvanajst, celotna tura pa traja približno uro in 15 minut. Ob vstopu na turistični busek, ki resda nima odprte strehe, je pa zato prijetno klimatiziran, kar v poletnih mesecih nedvomno prija, obiskovalci od hostese prejmejo slušalke za enkratno uporabo, s katerimi lahko med vožjo prisluhnejo avdiovodiču, ki je na voljo v italijanščini, angleščini, nemščini in španščini.