Epidemija tudi v domu pri Fernetičih

Tudi v večnamenskem zasebnem domu za starejše občane Hotel Fernetti, ki so ga pred petimi leti odprli v prostorih nekdanjega obmejnega hotela pri Fernetičih, se je razširil novi koronavirus. Z njim naj bi se po neuradnih informacijah okužil dober del oskrbovancev in tudi osebja, število smrti med gosti pa naj bi se naglo povečalo – vseh smrti sicer ni mogoče z gotovostjo povezati z boleznijo covid-19.

To je še en objekt na seznamu številnih tržaških domov, v katerih se je razpasla epidemija. Upravitelji doma so okužbe naposled potrdili. Večnamenski dom Hotel Fernetti, v katerem po navedbah njegove spletne strani izvajajo tudi zdravstvene storitve, razpolaga s 56 ležišči, goste sprejemajo za krajša ali daljša obdobja ter jim zagotavljajo visokokakovostne standarde in oskrbo.

Iz dveh neuradnih virov je Primorski dnevnik izvedel, da se je novi koronavirus razširil med gosti tega doma, česar upravitelji vsekakor niso zanikali.