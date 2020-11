Epidemija zmanjšala porabo tekočih goriv

Skozi tržaško pristanišče bo letos šlo čez Alpe 38 milijonov ton surove nafte oz. tekočih goriv, kar je enakovredno italijanski porabi tekočih goriv v devetih mesecih. Pretovor nafte je sicer manjši kot lani, saj se je poraba naftnih derivatov zaradi pandemije novega koronavirusa letos bistveno zmanjšala, a napovedi povečane porabe za prihodnje leto so optimistične.

Podjetje Siot, ki upravlja naftovod Trst-Ingolstadt, s tekočimi gorivi oskrbuje osem rafinerij v Nemčiji, Avstriji in na Češkem, pet od teh je popolnoma odvisnih od Trsta. V normalnih okoliščinah bi v Trst na leto pripeljale okoli 450 tankerjev, ki prevažajo surovo nafto iz držav proizvajalk nafte za države potrošnice.

Kako poteka pretovarjanje nafte iz tankerjev na naftnem terminalu v Trstu, smo se prepričali med včerajšnjim ogledom, ki ga je za predstavnike medijev organizirala luška kapitanija. Ob 9. uri zjutraj smo se srečali v plovnem kanalu pri Žavljah, kjer smo se vkrcali na ladijski vlačilec Centurion. Na njem so bili poleg novinarjev tudi predstavniki podjetij, ki tako ali drugače sodelujejo z industrijskim obratom Siot. Da tanker varno pripluje ali odpluje s plinskega terminala, potrebuje vlačilce, pilote, ki na podlagi predpisov o pomorski pilotaži s krova tovornih ladij dajejo navodila vlačilcem, okoljevarstvene strokovnjake, ki 24 ur na dan 365 dni v letu s sodobnimi aparaturami bdijo nad tem, da ne bi prišlo do izlitja nafte, in podjetje, ki se ukvarja s privezovanjem tankerjev na plinski terminal. Vrh te piramide kroji luška kapitanija, ki je odgovorna za varen vstop v pristanišče in ima vse podatke o tankerjih, ki morajo pripluti do plinskega terminala.