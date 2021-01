Erik Purič oz. Johnny Reed ima letos veliko glasbenih načrtov

Erik Purič, z umetniškim imenom Johnny Reed, ki je poleti presenetil s prvim singlom Our tree, je tik pred božičem objavil novo pesem I’m coming home (Prihajam domov). »Zdi se, da besedilo govori o dekletu, saj v pesmi uporabljam ženske zaimke, v resnici pa je to metafora, kajti tekst ni o razmerju z dekletom, pač pa pripoveduje o problemu, ki sem ga imel v času, ko sem jo pisal,« je razložil mladi glasbenik. Za besedilo in melodijo je poskrbel sam (ker poje v angleščini, mu je pri oblikovanju teksta pomagala Katja Bresciani), za produkcijo pa je tudi tokrat sodeloval z Rokom Dolencem.

Videospot, ki ga je posnel Peter Persoglia s sodelavko Karin Maligoj, je nekoliko poseben, saj, kot je zapisal sam ustvarjalec na svojih profilih na socialnih omrežjih, v njem nastopa samo on, ker si zaradi epidemiološke situacije ni želel drugih oseb v videu. »Pesem smo želeli objaviti že sredi novembra, s pravim videospotom, vendar to takrat ni bilo mogoče,« je razložil Erik in dodal, da je skoraj ne bi objavili. To pa se mu je zdelo škoda, ker ima za leto 2021 že druge načrte in tudi pripravljene pesmi v drugem žanru kot komaj izdana melodija, ki jo uvršča v pop soul. Tako si je domislil video, ki so ga posneli v enem samem kadru. »V spotu skušam s svojim obrazom izraziti čustva samo s tem, da gledam poslušalca direktno v oči,« je izbiro razložil Erik Purič.

Glasbenik iz Repna nam je razkril tudi načrte za naprej. V tem letu se bo povsem posvetil žanru brit pop. Zadal si je časovnico, s katero bo prvi singel objavil med marcem in aprilom, jeseni pa bo tri objavljene pesmi v prihodnjem letu združil v EP (krajši album).