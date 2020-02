ESOF2020 bo v znamenju trajnostnega razvoja

Inovacija in trajnostni razvoj bosta osrednji temi znanstvenega foruma Esof2020, ki bo med 5. in 9. julijem potekal v starem pristanišču. Na prireditvi pričakujejo več kot 4000 obiskovalcev iz 80 držav, med predavatelji pa bodo številni nobelovci. Organizacijski odbor je v preteklih mesecih pregledal več kot 600 predlogov, kar je največ v zgodovini prireditve ESOF, skozi sito strokovnega ocenjevanja pa je uspelo priti 170 projektom. Na množično obiskani novinarski konferenci so predstavili zametke ambicioznega programa, ki bo namenjen predvsem znanstveni srenji. Poljudni publiki pa bo namenjen festival Science City Festival, ki bo na različnih koncih mesta potekal od 26. junija do 11. julija.